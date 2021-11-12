Karabağlarlı çocuklar haklarını öğrendi

Karabağlar Belediyesi tarafından "19 Kasım Dünya Çocuğa Yönelik İstismarı Önleme Günü" ve "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinlikleri kapsamında, okul öncesi öğrencilerine yönelik "mahremiyet eğitimi" ve "çocuk hakları" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

Karabağlar Belediyesi'nin psikolog ve sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen farkındalık eğitimlerinde, çocuklara bedenlerini nasıl korumaları gerektiği ve iyi dokunuş-kötü dokunuşun ne olduğu anlatıldı. "Bedenime Dokunma" yazılı pankartların armağan edildiği çocuklara, konuyla ilgili kısa film izlettirildi. Ara tatil nedeniyle bu hafta verilen eğitimler, Karabağlar'daki Emrullah Efendi ve İlkkurşun ilkokullarında gerçekleştirildi.

İlkkurşun İlkokulu'ndaki sunumu başından sonuna kadar takip eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çocukların küçük yaşta almış oldukları bu eğitimin kendilerini ileride özgürce ifade etmeleri ve haklarını bilmeleri konusunda yardımcı olacağını söyledi. Eğitim sonunda Başkan Selvitopu, okul müdürü, yöneticiler, öğretmenler ve minik öğrencilerle toplu fotoğraf da çektirdi.

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