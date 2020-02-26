Karabağlar Hocalı'yı unutmadı!

26.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:00

Ermenistan tarafından 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı'da katledilenler, Karabağlar'da unutulmadı. Bu kapsamda, Karabağlar Belediyesi'yle Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonu tarafından, Salih Omurtak Mahallesi'ndeki Azerbaycan Karabağ Hocalı Parkı girişindeki Hocalı Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İyi Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Tekin, CHP İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İyi Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldız, Saadet Partisi İlçe Başkanı Adem Aktaş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilat Başkanı Gürsel Özdemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Öneği, "Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti, her ortam ve koşulda dayanışma içinde olan iki kardeş ülkedir. Bunu, bu törende bir kez daha görüyoruz. Hocalı'da 613 soydaşımız, sadece Türk ve Müslüman oldukları için katledildiler. Ne yazık ki uluslararası toplum buna seyirci kaldı. Bu büyük soykırımı asla unutmayacağız" dedi.

KARDEŞLİK ACISI

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, 28 yıl önce ellerinde silah bulunmayan,günlük yaşam telaşındaki insanların katledildiğini vurgulayarak, "Orada yapılan, direnme olanağı olmayan insanların göz göre yok edilmesidir. Aynı zamanda insanlığın da katliamıdır. Bu olayı asla unutmayacak ve unutturmayacağız. O nedenle geçen dönemde, acıyı paylaşmak amacıyla bu park ve anıtı yaşama geçirdik. Her yıl anma töreni yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

İşgal altındaki toprakların Azerbaycan'a teslim edilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Selvitopu, "Bunu istemek hepimizin görevidir. Orada büyük bir haksızlık var. Dünyaya baktığımız zaman, kendilerine yapılan en küçük bir haksızlığı büyütenler, bu olayı görmezden gelmeye çalışıyor. Bu acılar, işgal kalktığı zaman bir parça da olsa diner ama asla unutulmaz. Onların acıları bizim acımızdır, kardeşlik acısıdır, insanlık acısıdır… Bir kez daha katliamda yaşamını yitiren kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekleri Federasyonu Başkanı İsa Ambarcı, Hocalı'nın Türk dünyasının kanayan yarası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Birleşmiş Dünya Azerbaycanlılar Teşkilat Başkanı Gürsel Özdemir de, Hocalı'nın katliamın ötesinde bir soykırım olduğunu vurgulayarak, TBMM'yi bu yönde karar almaya çağırdı. Özdemir, Başkan Selvitopu'na da konuya duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar Hocalı Katliamı Anıtı'na karanfiller bıraktı

Kaynak: Bültenler