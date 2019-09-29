Karabağlar Gençlik Merkezinden, yanan bölgeye ziyaret

29.09.2019 11:06

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İzmir Karabağlar Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Gönüllüleri, orman yangının yaşandığı Kavacık ve Tırazlı mahallerini ziyaret ederek, vatandaşlara moral verdi.

Tırazlı İlkokulunu ziyaret eden gönüllü ekibi, öğrencilerle oyunlar oynadı. Gönüllüler, mahalle muhtarlıkları, camiler ve kahvehanelerini de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Gençler, okullarında topladıkları paralar ile aldıkları yardım malzemelerini, maddi durumu iyi olmayan ailelere teslim etti.

Karabağlar Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Eşlik, merkezlerinin etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirterek, "Bakanlık olarak 2019'u 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Bu tür etkinlikler ile gönül köprüleri kurmayı ve gönüllere dokunmayı hedefliyoruz. Gönülden yapılan faaliyetlerin karşılığının da gönülden olduğunu bugün açık bir şekilde görmüş olduk." dedi.

Kaynak: AA