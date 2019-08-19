Karabağlar'daki yangın meteoroloji radar kulesine yaklaştı

19.08.2019 21:37

Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin meteoroloji kulesine yönelmesi

Yangın söndürme ve gözetleme helikopterlerinden detay görüntüler

Kule çevresinde yapılan söndürme çalışmaları İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Menderes Seferihisar ilçesine kadar sıçrayan yangın akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle Tırazlı mevkisinde bulunan meteoroloji radar kulesine kadar yaklaştı.

Ekiplerin yerinde müdahelesi ve rüzgar hızının düşmesiyle yangın kuleye ulaşmadan kontrol altına alındı.

Diğer bölgelerde de yangını kontrol altına almak için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: AA