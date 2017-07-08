Karabağlar'da Yaz Sinemaları Başladı

Maliyeciler Mahallesi Parkı'nda Çağan Irmak'ın yönettiği "Babam ve Oğlum" filmi oldu. Gösterimler 31 Ağustos tarihine kadar her perşembe belirlenen noktalarda devam edecek.

Karabağlar Belediyesi, beyaz perdenin ödüllü filmlerini yaz boyunca parklarda gösterecek. Bu kapsamda ilk gösterim "Babam ve Oğlum" filmi ile başladı. Vatandaşlara çiğdem ve içecek ikramı yapılırken, çok sayıda vatandaş filmi büyük ilgi ve beğeniyle izledi.

