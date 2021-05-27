Karabağlar'da vezneler hafta sonu açık

Karabağlar Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bu hafta sonu, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksidiyle, borç yapılandırması taksitlerini ödemek isteyen vatandaşlar için veznelerini açık tutacak.

Vatandaşlar daha önce yaptıkları ödemelerin belgelerini, denetim yapacak kolluk görevlileri ve denetim ekiplerine göstermek koşuluyla veznelere gelebilecek.

Karabağlar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün merkez bina vezneleriyle Eskiizmir, Bozyaka, F. Altay ve Üçyol'daki vezneleri 29 Mayıs Cumartesi günü 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek. 30 Mayıs Pazar günü ise ana bina, F. Altay ve Üçyol vezneleri aynı saatler arasında açık olacak.

Vatandaşlar daha önce yaptıkları ödemelerin belgelerini yanlarında bulundurmak koşuluyla, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerini yatırmak için veznelerden yararlanabilecek. Ayrıca, 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksidiyle, 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksidini yatırabilecekler.

Vergi mükellefi vatandaşlar ödemelerini, nakit ya da kredi kartıyla veznelerden yapabilecekleri gibi "www.karabaglar.bel.tr web" adresinden de online olarak gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: Bültenler