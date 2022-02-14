Karabağlar'da staj seferberliği

Karabağlar Kaymakamlığı'nın yürütücüsü olduğu, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) "Kadınlar ve Gençler için Karabağlar Mobilya Akademi" projesinde üniversiteli gençlere staj olanakları sunulacak.

Staj Programı Protokol Töreni'nde konuşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Karabağlar Kaymakamlığı ile "Staj Seferberliği Programı" kapsamında yapılan kamu - üniversite iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karabağlar Kaymakamlığı'nca yürütülen böyle değerli bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında sunulan staj fırsatının yaratacağı katma değerin önemine değindi. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Rektör Aşkar'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. Devletimizin tüm kurum ve imkanlarıyla kapılarının gençlerimize her daim açık olduğunu, kamusal işleyişin gençlerimiz tarafından yakinen tecrübe edilmesi noktasında her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

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