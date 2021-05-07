Karabağlar'da pazarlar cumartesi günü sıkı önlemlerle açılacak
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Karabağlar'da pazarlar cumartesi günü sıkı önlemlerle açılacak

Karabağlar'da pazarlar cumartesi günü sıkı önlemlerle açılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, tam kapanma sürecinde cumartesi günleri yeniden açılmasına karar verilen pazaryerleriyle ilgili gerekli tüm önlemleri aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda pazarlarda sebze, meyve ve fide dışında başka hiçbir ürünün satışına izin verilmeyecek. Pazaryerlerine sadece belirlenen noktalardan giriş çıkış yapılabilecek.

Karabağlar'da bu cumartesi 11 pazaryeri kurulacak. Bozyaka, Yunusemre, Yeşilyurt, Kooperatifevleri, Günaltay, Esendere, Eskiizmir, Yurtoğlu, Limontepe,Vatan Mahallesi ve Yaşar Kemal Mahallesi pazaryerleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm pazarlarda sıkı önlem ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Pazarcı esnafının HES kodu sorgulaması yapılacak. Vatandaşların pazaryerlerinde yoğunluk oluşturmamasına dikkat edilecek. Bu kapsamda alışveriş yapan vatandaş sayısı belirli düzeyde tutulacak. Pazarlarda bulunan herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadıkları sürekli kontrol edilecek. Özellikle esnafın tezgah aralarını yeterli açıklıkta bırakıp bırakmadığına bakılacak.

Yoğun mesai

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, pazarların cumartesi günleri yeniden kurulmasıyla dar gelirli vatandaşların taze sebze ve meyveye ulaşabileceğini belirterek, "Ancak tek bir günle sınırlandırılması nedeniyle doğal olarak buralarda yoğunluk oluşacaktır. Karabağlar Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen neyse yerine getirecek ve düzenin sağlanması için yoğun mesai harcayacağız. Vatandaşlarımızı, kendilerinin ve toplumun sağlığının korunması için belirlenen kurallara daha sıkı uymaya çağırıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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