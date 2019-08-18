Karabağlar'da orman yangını (7)
MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDIİzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.
MENDERES'TE BİR MAHALLE BOŞALTILDI
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek devam ederken, alevlerin tehdit ettiği Bahçecik Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yetkililer, rüzgar ve alevlerin seyrine göre Bahçecik'in yakınında bulunan Yeniköy Mahallesi'nin de boşaltılabileceği uyarısında bulundu.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,