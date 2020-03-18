Karabağlar'da koronavirüs önlemleri artırılıyor Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı önlemlerini artırıyor.

Bu kapsamda belediye sağlık personeli, ana hizmet binasına gelen personel ve vatandaşların ateşini ölçüyor. Gerekli görülmesi durumunda yurttaşların, sağlık birimlerine yönlendirilmesi sağlanıyor. Belediyenin ana hizmet binasındaki yemekhanede de, koronavirüs önlemi alındı. Öğle yemeği saatleri uzatıldı, masalar tek kişinin yemek yiyeceği şekilde düzenlendi. Yemekhane girişine dezenfektan sıvı yerleştirildi. Karabağlar'da ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelge doğrultusunda, zabıta ekipleri denetimlerini yoğunlaştırdı."Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri" olarak faaliyet yürüten mekanların kapalı kalmasını sağlama amaçlı genelge kapsamında, işyerleri zabıta ekiplerince tek tek ziyaret ediliyor. Mekan sahiplerine, süreç hakkında bilgi veriliyor, genelgeye uymaları isteniyor. Kaynak: Bültenler