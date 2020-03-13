Karabağlar'da koronavirüs önlemleri Bu kapsamda 16 semt merkezi, Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) ve spor okullarında eğitime, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 hafta ara verildi.

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı.

Karabağlar Belediyesi, mart ayında yapacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinliklerin tamamını da ileri bir tarihe erteledi. Toplum sağlığının korunması amacıyla belediyenin tüm birimlerinde dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız süreceği bildirildi. Karabağlar Belediyesi ayrıca, düzenli olarak yaptığı konteyner temizliklerini sıklaştırma kararı aldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ülkemizde de görülen koronavirüsün yayılmaması için yurttaşların katılımının yoğun olduğu etkinlikleri ertelediklerine dikkat çekti. Başkan Selvitopu, "Özellikle semt merkezlerimizdeki ve spor okullarımızdaki kurslarda yüzlerce yurttaşımız eğitim görüyor. Onların ve toplumun sağlığını düşünerek erteleme kararı aldık. Bundan sonraki süreçte gelişmeleri yakından takip ederek, bu konuya duyarlı olmaya ve gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler