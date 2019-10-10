Karabağlar'da kaçak içki operasyonu

10.10.2019 12:48

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde kaçak şekilde imal edildiği belirtilen 643 şişe şarap ile 267 paket sarma sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Karabağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavacık Mahallesi'ndeki bir evde içki imal edildiği bilgisine ulaştı.

Ekiplerce M.A.Ö'nün evinde yapılan aramada, 643 şişe şarap, 267 paket markasız paketler halinde sigara, 3 kilo 450 gram tütün ve sigara sarma kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A.Ö'nün, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA