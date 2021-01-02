Karabağlar'da ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda kolisi
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Karabağlar'da ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda kolisi

02.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:34
Karabağlar'da ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda kolisi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığının kampanyası çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığının kampanyası çerçevesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi 4 bin aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Parti İlçe Başkanı İrfan Doğruca, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde insanların destek beklentisinin de yükseldiğini hatırlattı.

Hayırseverleri ihtiyaç sahiplerine yardım konusunda harekete geçirdiklerini bildiren Doğruca, bu sayede 4 bin gıda kolisi temin ettiklerini aktardı.

Doğruca, Karabağlar'daki mahallelerde tespit ettikleri ailelere, hayırseverlerin imkanlarıyla hazırlanan gıda paketlerini vermeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Gerek tespit gerekse dağıtımda çok titiz bir çalışma örneği gösteren teşkilat mensubu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları olarak üç koldan tespit çalışması ve dağıtım gerçekleştirdik. Destek talep eden ve bekleyen bir o kadar daha insan olduğunu tahmin ediyoruz. Bu kampanyaları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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