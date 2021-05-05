Karabağlar'da AK Partili kadınlardan evlere çevrim içi ziyaret
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Karabağlar'da AK Partili kadınlardan evlere çevrim içi ziyaret

Karabağlar'da AK Partili kadınlardan evlere çevrim içi ziyaret
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

AK Parti Karabağlar Kadın Kolları üyeleri, tam kapanma döneminde ev ziyaretlerine gidemeyince evlere internet üzerinde çevrim içi konuk oldu.

AK Parti Karabağlar Kadın Kolları üyeleri, tam kapanma döneminde ev ziyaretlerine gidemeyince evlere internet üzerinde çevrim içi konuk oldu.

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Kadın Kolları Başkanı ve Karabağlar Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Serap Eyce, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte değişik mahallerde tespit ettikleri aileleri internet üzerinden ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyce, önceden tespit edilen ailelerle planlama yaparak aynı anda çevrim içi sohbet platformları üzerinden bir araya geldiklerini belirtti.

İnternet üzerinden de olsa aileleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Eyce, "Tam kapanma döneminin vatandaşları dinlemekten ve varsa sorunlarını çözmekten uzak duracağımız anlamına gelmemesi gerekiyordu. Biz de çareyi, gidemediğimiz mahallelere giremediğimiz evlere internet üzerinden çevrimiçi olarak girmekte bulduk. Ailelerle canlı olarak sohbet ediyor, ramazan aylarını kutluyor, dilek ve temennilerini dinliyoruz. Birçok aile bu zor dönemde, çevrimiçi misafirliğimizi isteyerek ve sevinç içinde karşılayarak kabul etti. Bu da bizim daha çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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