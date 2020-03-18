Karabağlar, Çanakkale Zaferi ve şehitlerimizi unutmadı Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da katılarak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle katılım sınırlı tutulan törende, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Başkan Selvitopu, Garnizon Komutanı Personel Albay Orhan Kadir Gök, muhtarlar ve bürokratlar yer aldı. Anıta çelenklerin sunulmasının ardından, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi'nden Beyhan Kamburoğlu'nun konuşmasıyla sona erdi.

Başkan Selvitopu ayrıca, sosyal medyada da paylaştığı mesajında, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle; Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferin kahramanları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler