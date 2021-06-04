Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı örnek bir çalışma yürütecek
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Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı örnek bir çalışma yürütecek

Karabağlar Belediyesi ve Türk Kızılayı örnek bir çalışma yürütecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi'nin Kızılay'la yaptığı örnek işbirliğine ilişkin Sosyal Butik Protokolü, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'yla Türk Kızılayı Konak Şube Başkanı Ömür Şanlı arasında törenle imzalandı.

Protokol kapsamında, bağışlanan gıda, temizlik, hijyen, kırtasiye ve diğer ürünler uygun koşullarda depolandıktan sonra Karabağlar'da ikamet eden ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlara ulaştırılacak. Bu amaç doğrultusunda Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Pazaryeri'nin altındaki alanı kullanıma hazır hale getirdi.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Başkan Selvitopu, "Öncelikle Kızılay Konak Şubesi Başkanı ve yönetimine teşekkür ederiz. Hepimizin bildiği gibi Karabağlar, dar gelirli ailelerimizin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin başında geliyor. Bu desteğe ihtiyaç duyan çok insanımız var. Bu protokolle, Kızılay'la birlikte o insanlarımızın yanında olduğumuzu göstermiş olacağız. Dertlerine ortak olacağız. Gösterdikleri duyarlılık nedeniyle Türk Kızılayı'na tekrar teşekkür ediyorum. Karabağlar'a hayırlı olsun" dedi.

Ömür Şanlı da protokolün Karabağlar'a hayırlı olmasını dileyerek, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz. Umarım bu işbirliğimiz Karabağlar Belediyemizle yapacağız birçok güzel işe vesile olur" diye konuştu.

Protokol neleri kapsıyor?

Protokol kapsamında vatandaşlar, Yunus Emre Pazaryeri altında oluşturulan Sosyal Butik'e gelerek ihtiyaç duydukları ürünleri alabilecekler. Karabağlar Belediyesi, Sosyal Butik'in iletişim, ısınma, aydınlatma, su giderleri ile mobilya, bilgisayar bilgi erişim merkezindeki bulundurulması gereken malzeme ve dokümanları sağlayacak. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi ve sağlanacak malzemelerin bu kişilere sağlıklı şekilde ulaştırılması konusunda Karabağlar Belediyesi'yle Kızılay koordineli hareket edecek.

Kaynak: Bültenler

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