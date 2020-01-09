Karabağlar Belediyesi Uzlaşma Komisyonunda "uzlaşmazlık"

09.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:26

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğrucu, ilçe belediyedesindeki Uzlaşma Komisyonunun hükmünün kalmadığını savundu.

Doğrucu, Karabağlar Belediyesinin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdiği basın açıklamasında, AK Parti projeleri olan üniversite, millet bahçesi, kentsel dönüşüm gibi projelerin ortak bir komisyonda ele alınmasını önerdiklerini hatırlattı.

Komisyonda ele alınacak projelerde ortak bir paydada buluşulabileceğini düşündüklerini kaydeden Doğrucu, şunları kaydetti:

"Ancak Sayın Başkan, önce kentsel dönüşüm olan 14 mahallede, daha planlar askıya çıkmadan itiraz edeceğini beyan edip, planlar askıya çıktıktan sonra art niyetli ve bilgisizce vatandaşı yanlış yönlendirip aslında çok emek verilerek yapılmış olan bu projelere itiraz edip yandaşlarına itiraz ettirdi. Sonra da Karabağlar için hayati önem taşıyan Demokrasi Üniversitesi Kampüsü'ne itiraz etti. Uzlaşma Komisyonunu hiçe sayan politikalar ürütenlerin, uzlaşıdan ne kadar uzak olduklarını gördük. Gerçek niyetlerinin ne olduğunu da gördük. Bizim açımızdan Uzlaşma Komisyonunun hiçbir hükmü ve gerekliliği kalmamıştır."

Kaynak: AA