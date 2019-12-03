Karabağlar Belediyesi Travel Turkey Fuarı'nda
Haberler » Güncel » Karabağlar Belediyesi Travel Turkey Fuarı'nda - Haber

Karabağlar Belediyesi Travel Turkey Fuarı'nda

Karabağlar Belediyesi, 13. Uluslararası Travel Turkey İzmir Fuarı'nda yerini alacak. Fuar İzmir'de 5-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, Karabağlar'ın da tanıtımı yapılacak.

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06
Karabağlar Belediyesi Travel Turkey Fuarı'nda

Fuar için özel hazırlanan Sokakları Özel Alanı'ndaki A Hol C 208 numarada ziyaretçilerini ağırlayacak Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerin yanı sıra mobilya ağırlıklı çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşacak. Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan ilçede, belediyenin sektörün gelişmesi için bugüne kadar yaptığı çalışmalar anlatılacak.

Ayrıca, ilçeye bağlı Kavacık Köyü'nün ünlü üzümleriyle yapılan lokum da fuar süresince ziyaretçilere ikram edilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, fuarı ziyaret edecek tüm yurttaşları belediye standında ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, "Ziyaretçilerimiz, modern, çağdaş ve yaşanılabilir bir Karabağlar yaratma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaları burada görebilir" dedi.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler