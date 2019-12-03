Karabağlar Belediyesi Travel Turkey Fuarı'nda

03.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:06

Fuar için özel hazırlanan İzmir Sokakları Özel Alanı'ndaki A Hol C 208 numarada ziyaretçilerini ağırlayacak Karabağlar Belediyesi, ilçeye özgü ürünlerin yanı sıra mobilya ağırlıklı çalışmalarını ziyaretçilerle paylaşacak. Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan ilçede, belediyenin sektörün gelişmesi için bugüne kadar yaptığı çalışmalar anlatılacak.

Ayrıca, ilçeye bağlı Kavacık Köyü'nün ünlü üzümleriyle yapılan lokum da fuar süresince ziyaretçilere ikram edilecek.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, fuarı ziyaret edecek tüm yurttaşları belediye standında ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını vurgulayarak, "Ziyaretçilerimiz, modern, çağdaş ve yaşanılabilir bir Karabağlar yaratma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaları burada görebilir" dedi.

Kaynak: Bültenler