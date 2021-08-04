Karabağlar Belediyesi'nden yardım eli!
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Karabağlar Belediyesi'nden yardım eli!

Karabağlar Belediyesi'nden yardım eli!
Bültenler - Haberler | Güncel

Artvin Arhavi'ye hijyen kolileri, Bodrum'a arazöz ve personel gönderildi.

Karabağlar Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen sel ve orman yangınlarından etkilenen kesimlere yardım elini uzattı. Artvin'in Arhavi ilçesindeki selin ardından bölgeye onlarca koli hijyen malzemesi ulaştırılırken, Bodrum'daki yangınla mücadele için de arazöz ve personeller yönlendirildi. Arazöz ve personeller yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında profesyonel ekiplere katkı sağlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Öncelikle, bu doğal afetlerde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bazı yerlerde hala devam eden yangınları söndürmek için canla başla çalışan ekiplere, vatandaşlarımıza da kolay gelsin. Bu kâbusun bir an önce sona ermesi ve yeni can kayıpları yaşanmaması hepimizin ortak dileği" dedi.

Neye ihtiyaç varsa…

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi olarak bu zor günlerde bir parça da olsa yaraları sarmanın derdinde olduklarını belirterek, "Talepler doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken gelişigüzel olmamasına özellikle dikkat ediyoruz. Afet yaşanan bölgelere, gerçekten neye ihtiyaç varsa onları göndermeye gayret ediyoruz. Aksi durumda dağıtım organizasyonunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve yardımlar, destekler amacına ulaşamıyor. Sürekli afet bölgeleriyle irtibat halindeyiz. İhtiyaç olduğu sürece desteklerimiz devam edecek. Bundan sonra da üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. Birlik beraberlik içinde bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Arhavi'ye gönderilen ve vatandaşlara dağıtımına başlanan hijyen kolilerinde, dezenfektan, tuvalet kağıdı, kolonya, şampuan, diş macunu, sünger, sıvı bulaşık deterjanı, maske ve sabun bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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