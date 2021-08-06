Karabağlar Belediyesi'nden yangın bölgesi için dayanışma kampanyası
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Karabağlar Belediyesi'nden yangın bölgesi için dayanışma kampanyası

Karabağlar Belediyesi'nden yangın bölgesi için dayanışma kampanyası
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, yangın bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzemeler için dayanışma kampanyası başlattı.

Destekte bulunmak isteyen vatandaşların, malzemeleri 10 Ağustos 2021 Salı günü saat 19.00'a kadar, Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne getirmeleri istendi. Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arkasında bulunan müdürlüğe, 09.00-19.00 saatleri arasında0232 414 81 17 - 414 76 00 - 414 76 01 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek. Müdürlüğün açık adresi de, "Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Bozyaka Mahallesi 3140 sokak No:23/A".

Yangın bölgesinde kullanılacak güncel ihtiyaç listesinde şu malzemeler yer alıyor:

" Konserve, İlaç, (Suni Gözyaşı/ Yanık Merhemi), İç Çamaşırı, El Feneri, Kafa Lambası, Çorap,Powerbank (IOS ve Android kablolu), Yanmaz Ayakkabı (Çelik Burunlu İş Ayakkabısı), N95 Maske, Ağaç Kesme Motoru, Jeneratör ( En az 30 kw), Yangın Hortumu (85'lik itfaiye tipi), Fenerler için pil, Yanmaz Eldiven"

Yine kenetlenme zamanı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Türk halkının böylesi sıkıntılı günlerde her zaman kenetlendiğine dikkat çekerek, "Bunun örneklerini yaşadığımız koronavirüs salgınında ve son İzmir depreminde bir kez daha gördük. Vatandaşlarımız zora düşen kesimleri yalnız bırakmıyor" dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin sel felaketi meydana gelen Artvin'in Arhavi ilçesine hijyen kolileri, Muğla yangınıyla mücadele için de arazöz ve personel gönderdiğini hatırlatan Başkan Selvitopu, "Yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Dayanışma kampanyasıyla da yaraların daha hızlı sarılacağına inanıyoruz" diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Bültenler

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