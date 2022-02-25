Karabağlar Belediyesi'nden "ölü yakma fırını" ihalesi: Ölen sokak hayvanları yakılacak - Haberler
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Karabağlar Belediyesi'nden "ölü yakma fırını" ihalesi: Ölen sokak hayvanları yakılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Karabağlar Belediyesi'nden

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, ilçede kaza sonucu veya hastalıktan ölen sokak hayvanları için gömü yeri bulunamaması sebebiyle krematoryum (ölü yakma fırını) satın alma ihalesine çıktı.

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, ilçede kaza sonucu veya hastalıktan ölen sokak hayvanları için gömü yeri bulunamaması sebebiyle krematoryum (ölü yakma fırını) satın alma ihalesine çıktı.

Karabağlar Belediyesi, ilçede kaza sonucu, hastalıktan ya da yaşlılıktan dolayı hayatını kaybeden kedi ve köpekler için gömü yeri bulunamaması dolayısıyla ilginç bir ihaleye çıktı. Belediye, ölen kedi ve köpekler için krematoryum (ölü yakma fırını) satın almak amacıyla ihale ilanı verdi. Krematoryum hizmeti veren firmalar, Basın İlan Kurumu bünyesinde bulunan ilan.gov.tr internet sitesinde çıkan ilanla ihaleye davet edildi. İlanda, ihaleye katılacak firmalar için son teklif verme tarihinin 15 Mart 2022 saat 11.00 olarak açıklanırken, fırının teslim süresi ise 60 gün olarak belirlendi. Uygulamanın 4 Nisan tarihinden başlayacağı duyuruldu. - İZMİR

Karabağlar Belediyesi'nden ölü yakma fırını ihalesi: Ölen sokak hayvanları yakılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karabağlar Belediyesi, Sokak Hayvanları, İzmir, kedi, Yerel, Haberler

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