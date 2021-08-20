Karabağlar Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanıyor
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Karabağlar Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanıyor

Karabağlar Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Açık, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla hizmet veren Karabağlar Belediyesi, mal, hizmet ve yapım işi ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlıyor.

İhale süreci, katılan firma temsilcilerinin önünde yürütülüyor. Karabağlar Belediyesi, daha önce meclis toplantılarında olduğu gibi ihaleleri de sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayınla kamuoyuna ulaştırıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, göreve geldikleri günden bu yana "bireylere değil topluma hizmet" anlayışıyla çalıştıklarını vurguladı. Bu anlayış doğrultusunda şeffaflığa özen gösterdiklerini belirten Başkan Selvitopu, "Her zaman söylediğimiz gibi, Karabağlar halkının bize emanet ettiği her kuruşa sahip çıkma, onu doğru yerde kullanma derdindeyiz. Bunu yaparken vatandaşlarımızın bilgi sahibi olması, kafalarında soru işareti kalmaması çok önemli. Meclis toplantılarımızın ardından ihalelerimizi de canlı yayınlıyoruz. Şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkesinden ayrılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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