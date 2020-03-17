Karabağlar Belediyesi görev başında Dezenfeksiyon çalışmalarına parklarda devam edildi. Ödemeler de internet üzerinden yapılabilecek.

Karabağlar Belediyesi, tüm dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı önlemlerini sürdürüyor. Toplu yaşam ve kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, yurttaşların hizmet binalarına gelmeden internet üzerinden ödeme yapmalarına da olanak sağlandı.

Mart ayı boyunca yapacağı tüm sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif etkinlikleri erteleyen; semt merkezleri, KARBEM ve spor okullarındaki eğitimlere ara veren Karabağlar Belediyesi, ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Yükseöğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun ardından,yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği parklarda da ilaçlamalara başlandı. Özellikle çocukların kullandığı oyun gruplarıyla, oturma alanları ve spor aletlerinin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların ilçedeki tüm parklarda, belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Ayrıca çöp konteynerleri de düzenli olarak ilaçlarla temizleniyor.

Bu arada Karabağlar Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında, Uzundere Türkan Şoray Nikah Salonu'ndaki düğün, nişan gibi etkinlikleri durdurdu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada da, tüm personelin görevinin başında olduğu vurgulanarak, "Halk sağlığını korumak ve korona virüsün (covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla, hizmet binalarımız ile birlikte halkın toplu olarak bulunduğu alanların; cadde, sokak, meydan, bulvar, pazaryeri ve benzeri yerlerin temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, çöplerin günlük olarak toplanması ve diğer belediye hizmetlerinin de yürütülmesi için çalışmalarına yoğun olarak devam edecektir" denildi.

Kaynak: Bültenler