Karabağlar Belediyesi bayrama hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabağlar Belediyesi bayrama hazır

Karabağlar Belediyesi bayrama hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, Kurban Bayramı'yla ilgili her türlü önlemi aldı. Başta temizlik ve veterinerlik olmak üzere hizmetlerin aksamaması için özel ekipler oluşturuldu.

Karabağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gezici araçlarla bayram atıklarını toplayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle koordineli şekilde çalışacak ekipler ilaçlama yapacak ve konteynerleri yıkayacak.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurban satış yerlerini denetleyecek ve kaçak kesim yapılmasına izin vermeyecek.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de Temizlik İşleri Müdürlüğü'yle koordineli şekilde çalışarak kepçeyle alınması gereken atıklar konusunda hazır olacak.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de ölü, hastalıklı ya da kurban kesim yerlerinden kaçan hayvanlarla ilgili çalışma yürütecek. Yaralanan kedi ve köpeklere müdahale edilecek.

Vatandaşlar bayram boyunca talep ve önerilerini, Karabağlar Belediyesi'nin414 76 00 ve 414 76 01 numaralı telefonlarına iletebilecek.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Varank Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Emre Altuğ Hande Yener Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Şaban Yılmaz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabağlar Belediyesi bayrama hazır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 11:00:28. #1.15#

title