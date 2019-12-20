Karabağlar Belediyesi, asfalt üretim tesisini motorinden doğalgaza dönüştürdü.

20.12.2019 10:42 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:42

Tam kapasiteyle çalıştırılmadığı halde günlük 500 ton asfalt üreten tesis, eski sisteme göre yüzde 50'yi aşan oranda tasarruf sağlıyor.

Karabağlar Belediyesi ilçenin 58 mahallesine, Gediz'de bulunan asfalt üretim tesisiyle (plent) hizmet veriyor. Yeni yapılanların yanı sıra zamanla yıpranan ana arterler ve yollara, Gediz'den getirilen asfalt seriliyor. Bu sayede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolların bakım-onarımlarını düzenli ve zamanında yapma olanağı buluyor.

Kurulduğu günden bu yana motorinle çalıştırılan tesis, geçen aylarda gerçekleştirilen ihalenin ardından doğalgazla üretim yapacak sisteme kavuşturuldu. Böylece çevrenin korunmasına ve üretim maliyetlerinin kısılmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

İHTİYAÇTAN FAZLASI

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bir yandan temel işleri aksatmamaya, diğer yandan tasarruf önlemlerine devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimizden bu yana ayağımızı yorganımıza göre uzatmaya dikkat ediyoruz. Bu kapsamda asfalt plentimizi doğalgaza uyarladık. Tam kapasiteyle çalıştırmadığımız halde günlük 500 ton asfalt üretimi yapabilen tesisimiz, ihtiyacımızdan çok daha fazlasını karşılıyor. Ayrıca ciddi oranda tasarruf sağlıyor" dedi.

Tesisin önemli kazanımlarından birinin de çevre açısından olduğunu vurgulayan Başkan Selvitopu, "Doğalgaza geçerek çevreyi korumak adına da önemli bir çalışma gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: Bültenler