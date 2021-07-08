Karabağlar Belediyesi, 106 hektarlık alanın planlarını vatandaşlara anlattı

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, bu bölgede modern ve sağlıklı bir kent dokusu yaratmak istediklerini belirterek, tüm görüş ve önerileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ileteceklerini söyledi.

Karabağlar Belediyesi, Osman Aksüner, Aşık Veysel mahalleleriyle Aydın Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan 106 hektarlık alanla ilgili planlama sürecinde gelinen aşamayı ve bundan sonra izlenecek yol haritasını vatandaşlarla birlikte değerlendirdi.

Karabağlar Belediyesi ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Başkan Selvitopu'nun yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Osman Aksüner Mahallesi Muhtarı Murat Toprak, Aşık Veysel Mahallesi Muhtarı Ahmet Tuna, Aydın Mahallesi Muhtarı Veysi Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Selvitopu, 106 hektarlık alanla ilgili hazırladıkları imar planına bakanlıktan, "emsal ve kat adetlerini bir daha gözden geçirin" içerikli yazı geldiğini belirterek, buluşmada bu konuyu değerlendirmeyi istediklerini söyledi.

Planların belirli bir olgunluk noktasına geldiğini belirten Başkan Selvitopu, "Bakanlığın da bizim de emsal konusunda bir görüşümüz var. Karşılıklı değerlendirmeler yapılıyor. Bu konu da çözüldüğünde hemen imar uygulamasına başlamak istiyoruz. Sizin de içinize sinen bir planla bu konuyu çözmek istiyoruz. Toplantıya katılımınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Değer odaklı plan

Yapılan hesaplamalara göre bu bölgede sağlıklı ve modern bir kent dokusu yaratmak için planda 2.5 emsal önerdiklerini söyleyen Başkan Selvitopu, "Bakanlığımızla yaptığımız çok sayıda görüşmede, vatandaşlarımızın hak ve hukukunu korumak adına emsalin daha da aşağıya çekilemeyeceğini ifade ettik. Sizlerle bunu değerlendirerek, bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Planımız onaylanırsa İzmir'in içinde değerli bir alan oluşacak" diye konuştu.

Hazırladıkları imar planının yeşil ve yol ağırlıklı olduğunu, bölgenin cazibesini artıracağını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bu plan değer ağırlıklı olacak. Onaylanırsa, malınızın değerinin karşılığını alabileceksiniz. Yani oluşacak ranttan önce siz yararlanacaksınız" dedi.

Karabağlar Belediyesi Etüd Proje Müdürü Hande Ertenoğlu'nun sunumunun ardından vatandaşlar ve muhtarlar, görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantıda, hak kaybı yaşanmaması ve bölgenin nitelikli dönüşümü için, emsalin en fazla 2.4'e indirilmesinin uygun olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Bültenler