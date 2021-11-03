Karabağlar Belediye Başkanı 'Her kuruşu dikkatli harcıyoruz'

AĞRI (Bültenler) - 'Her kuruşu dikkatli harcıyoruz'

Karabağlar Belediyesi'nin geleneksel bütçe yemeği, pandemi nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından yeniden yapıldı. Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, bürokratlar ve çalışanların katıldığı yemekte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, halkın kendilerine emanet ettiği her kuruşu dikkatli harcamaya devam edeceklerini vurguladı.

Karabağlar'da yaşayan 500 bin insana eşit hizmet vermek için herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini söyleyen Başkan Selvitopu, "Hepimiz Karabağlar için varız. Sorunlarımız çok. Karabağlar'ın hizmete çok ihtiyacı var. Bütçemiz dar. Ama o bütçeyi çok iyi kullanıyoruz. Bu nedenle zaman zaman eleştiriliyoruz ama ben o eleştirileri de olumlu tepki olarak alıyorum" dedi.

Kamuoyunda, belediyelerin rahat harcama yapabilecek kurumlar olduğu yönünde bir algı bulunduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Biz öyle bir belediye değiliz. Olmaya da niyetimiz yok. Her kuruşu hesaplayarak, hep birlikte Karabağlarlılara layık olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar birçok çalışmayı, projeyi de yaşama geçirdik. Bu nedenle meclis üyelerimize, bürokrat arkadaşlarımıza, işçisinden memuruna tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Umarım daha nice güzel günlerde ve böyle yemeklerde bir arada oluruz" diye konuştu.

Başkan Selvitopu konuşmasının ardından, Karabağlar Belediyesi'nde başkan yardımcılığı, meclis üyeliği gibi görevlerde bulunduktan sonra emekli olan ve Karabağlar Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Alev Ağrı'ya teşekkür plaketi verdi.

Ağrı da Başkan Selvitopu'na ve Karabağlar Belediyesi ailesine teşekkür etti.

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