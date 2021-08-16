Karabağlar'a dal öğütme makinesi kazandırıldı
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Karabağlar'a dal öğütme makinesi kazandırıldı

Karabağlar'a dal öğütme makinesi kazandırıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Karabağlar Belediyesi, mali disiplinini sürdürerek ilçeye dal öğütme makinesi de kazandırdı.

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınan ve maliyeti 475 bin lirayı bulan makineyle, budanan ya da doğal nedenlerle kırılıp yere düşen ağaç dalları, bitkiler kısa sürede un ufak ediliyor. Çıkan ürün park ve bahçelerde gübre amaçlı kullanılıyor. Böylece çevre kirliliği önlendiği gibi ekolojik dengenin korunmasına katkı sunuluyor. Benzinle çalışan makine istenilen alanlara götürülerek, yerinde öğütme yapılabiliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşların kendilerine emanet ettiği bütçeyi yine kamunun çıkarları için yerinde kullanmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Bugün gündemde olan "kamuda tasarruf" yaklaşımını göreve geldiği ilk günden bu yana uygulamaya gayret ettiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Bu anlayışımız doğrultusunda Karabağlar Belediyemizin araç parklarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Amacımızın Karabağlar halkına daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak" dedi.

Hepsi son teknoloji…

Başkan Selvitopu, son aylarda milyonlarca liralık yatırımla asfalt kazıma, asfalt serme, kamyonlar, silindir, paletli çim biçme, hidrolik makas gibi son teknolojiye sahip çok sayıda makineyi, aracı Karabağlar'a kazandırdıklarına dikkat çekerek, "Satın aldığımız dal öğütme makinesi de, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin işini çok kolaylaştıracak. İzmir'in yüzölçümü en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar'da ortaya çıkan yeşil atıklar, kısa sürede gübre olarak yeniden doğaya dönecek. Böylece çevre kirliliğinin önüne de geçilmiş olacak" diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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