Karabağ zaferinin 1. yılında Bakü ve Şuşa'da havai fişek gösterileri düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ve tarihi şehir Şuşa'da, Karabağ zaferinin 1. yılı dolayısıyla havai fişek gösterileri düzenlendi.

Azerbaycan'daki "Zafer Günü" kutlamaları, akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri ile devam etti.

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki gösteri 10, Bakü'deki gösteri ise 15 dakika sürdü. Gösteriler, devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Bakü'deki gösteriyi binlerce kişi sokaklarda izledi. Bakülüler, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda bir taraftan havai fişek gösterisini coşkuyla izlerken, bir taraftan da sevinç gösterisinde bulundu.

Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken, bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.

Bir yıl önce Şuşa işgalden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, bir yıl önce Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Ermenistan işgaline son verildi.

27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması nedeniyle Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.