Karabağ Zaferi piyano resitali ile kutlandı

İkinci Karabağ Savaşı Zafer Gününe özel 'Zafer Günü Piyano Resitali' düzenlendi. İstanbul Rumeli Üniversitesi tarafından dün akşam gerçekleştirilen resitale, Azerbaycan Devlet Sanatçıları İslam Manafov ve Turan Manafzade katıldı. Türkçe parçaların da çalındığı akşamda sevinç ve duygu dolu anlar yaşandı.

Ermenistan'ın 30 yıllık işgaline Azerbaycan'ın 8 Kasım 2020'de son vermesinin birinci yıl dönümü coşku ve sevinçle kutlandı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, dün akşam saat 19.00'da Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesinde Zafer Günü Piyano Resitalini gerçekleştirdi. Azerbaycan'da devlet sanatçısı olup yaklaşık 21 yıldır İstanbul'da yaşayan İslam Manafov ve Turan Manafzade sahne aldı. Sanatçılar, 'Çırpınırdı Karadeniz, Nazende Sevdiğim ve Çanakkale Türküsünü' de çalarak dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka, "Azerbaycan bizim için tek millet, iki devlettir. Biz iki kardeş ülkeyiz. Onların zaferi, bizim de zaferimizdir. Bu yüzden biz de sanatsal faaliyetle bu sevince ortak olmak istedik. Azerbaycan Devlet Sanatçılarımızın piyona resitalini ilgiyle izledik ve oldukça duygulandık " açıklamasını yaptı.

SAVAŞ BİTSE DE REKABET BİTMİYOR

Eski kötü günlerin gelmemesini temenni eden Rektör Dodurka, "Bu akşamı sanatla taçlandırdık çünkü savaş bittiği zaman dış politikada rekabet bitmiyor. Bir yandan sürüyor. Ama şekil değiştiriyor. Mesela sanat da bunlardan bir tanesidir. Buna yeni terminolojide yumuşak güç diyoruz. Kültürel faaliyetlere, kamusal diplomasiye, kültürel diplomasiye olan yumuşak gücün en önemli unsurlarından bir tanesi sanattır. Bu yüzden biz de Azerbaycanlı sanatçılarımızı birer kültürel diplomasi elçisi olarak gördük ve davet ettik. Buradan Azerbaycan halkının bugününü, Türk dünyasının bugününü kutluyorum. Azerbaycan halkının savaşta vermiş olduğu şehitleri saygıyla anıyorum" diye konuştu.

HER ZAMAN OMUZ OMUZA

Davetleri için üniversiteye teşekkürlerini sunan sanatçı İslam Manafov, Karabağ Savaşı'nın zaferle bitmesinin mükemmel olduğunu söyledi. Sonuç olarak da böyle bir zafer beklediklerini belirten Manafov, "Türk milletine de bu mücadelede yanımızda olduğu için minnettarız. Her zaman omuz omuzaydık. ve öyle olmaya da devam edeceğiz. Türk dünyasının zaferini gönülden kutluyorum. Bize destek olan tüm devletlere de buradan teşekkür ediyorum" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ: TÜRKİYE"

Sanatçı Turan Manafzade ise şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın yiğit ordusu sahada kendi cevabını en kahraman şekilde vermiştir. Bugün de bu zaferimizi hepimize coşkuyla kutluyoruz. Yıllardır beklediğimiz sonuç oldu. ve her zaman da tüm savaşlarda tek millet, iki devlet olan halklarımız zaten omuz omuza savaşmıştır. Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan'ın en büyük destekçisi, kardeşi, abisi, Türkiye'mizdir. Türkiye'ye, halkına, medyasına, yöneticilerine, yönetimine ve hükümetine tamamıyla her alanda Azerbaycan'ın yanında olarak destek oldukları için teşekkür ediyorum. Elbette bu tarz savaşların bir daha yaşanmaması, bu insanlığa karşı haksızlıklar bir daha yaşanmaması taraftarıyız. Bizler de ve her zaman sanatımızla sadece Azerbaycan' değil, Türkiye'yi de tüm dünyada temsil etmeye çalışıyoruz. Tüm dünyaya barış mesajları vermeye çalışıyoruz. Savaşları protesto etmeye çalışıyoruz. Atatürk, 'Azerbaycan'ın kederi, bizim kederimiz, Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir' dedi. 10 Kasım, yüce Atatürk'ü anma gününde de Ata'mızı minnetle anıyorum."