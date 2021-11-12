Karabağ Zaferi'nin birinci yıl dönümü Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde kutlandı

Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan işgaline son veren Karabağ Zaferi için Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM), Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Genclerin Töhfesi İctimai Birliyi ve Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü Sazova'da bir araya geldi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal'ın açılış konuşması ile başlayan programda Azerbaycan'dan gelen ve Eskişehir'den katılan konuklar zaferin anlam ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirdiler.

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine ve Türk dünyasının birlikteliğine işaret edilen konuşmaların ardından Türk Dünyası Araştırmaları Kulübü öğrencileri müzikal ve folklorik gösterilerini sundular. Program, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunanlara plaket ve hediyelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.