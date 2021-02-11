Karabağ zaferi kahramanları, Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karabağ zaferi kahramanları, Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor

11.02.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:14
Karabağ zaferi kahramanları, Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor

Azerbaycanlı askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktan memnuniyet duyuyor.

Azerbaycanlı askerler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği kış tatbikatında Mehmetçik ile omuz omuza görev yapmaktan memnuniyet duyuyor.

Karabağ zaferinin kahramanlarının, 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından kentteki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuşa İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda Türk askerleriyle ortak yaptığı "2021-Kış Tatbikatı" sürüyor.

Tatbikatta, Azerbaycanlı askerler, Türk askerleriyle omuz omuza, birçok senaryo üzerinden nefes kesen hava ve kara harekatları düzenliyor.

"Türk askeriyle omuz omuza savaşmak bizim için şereftir"

Azerbaycanlı Tank Bölük Komutanı Yüzbaşı Farız Velıyev, AA muhabirine, tatbikatın artık son gününe geldiklerini söyledi.

Zorlu kış koşullarında faaliyetler yaptıklarını ifade eden Velıyev, "Ben tankçıyım tanklarla atışımız olacak, oldukça heyecanlıyız. Türk askeriyle omuz omuza tatbikat yapmak bizim için şereftir hem de büyük bir tecrübedir. Çok güzel hisler ve duygularla buradayız, çok şerefli ve önemli bir işi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Toplam 1268 personelin katıldığı tatbikatta, 190 farklı cinste aracın yanı sıra 218 değişik cins ile çapta silah kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Sergen Yalçın Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabağ zaferi kahramanları, Mehmetçik ile tatbikat yapmanın gururunu yaşıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:29:16. #1.16#
title