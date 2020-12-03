Karabağ Zafer Bayramı ne zaman? 10 Kasım Karabağ Zafer Bayramı neden 8 Kasım'da yapılıyor?

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım günü Zafer Bayramı ilan edilmişti. Ancak son yapılan değişiklik ile Zafer Bayramı Karabağ Zafer Bayramı ne zaman? 10 Kasım Karabağ Zafer Bayramı neden 8 Kasım'da yapılıyor?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararname kapsamında, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgiyi kabul ettiği 10 Kasım günü Zafer Bayramı ilan edildi. Ancak bayramın günü değiştirildi ve 8 Kasım'a alındı. Sebebi ise merak konusu. Karabağ Zafer Bayramı ne zaman? 10 Kasım Karabağ Zafer Bayramı neden 8 Kasım'da yapılıyor?

KARABAĞ ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 10 Kasım gününün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olması sebebiyle imzaladığı kararname ile Zafer Günü olarak belirlenen 10 Kasım tarihini 8 Kasım olarak değiştirdi.

Aliyev yaptığı açıklamada:

"Azerbaycan Ordusu, 44 gün süren askeri operasyonlar sonucunda Azerbaycan halkının tarihinde, kültüründe ve kalbinde özel bir yer olan Cebrayıl, Fuzuli, Zengilan, Gubadlı, Karabağ'ın tacı Şuşa şehirleri, Mincivan, Ağvend, Zengilan bölgesi başta olmak üzere toplamda 300'den fazla yerleşim yerinin yanı sıra Ağdere, Murovdağ ve Zengilan yönünde önemli stratejik tepeleri kurtardı. Cesur Azerbaycan askerleri ve subayları, Ermenistan'ın yıllarca kurduğu mühendislik ve tahkimat sistemlerini aşarak adım adım ilerledi, kahraman askerlerimizin ve subaylarımızın, şehitlerimizin kanları ve canları pahasına topraklarımız kurtuldu. Azerbaycan her zaman oğullarının ve kızlarının cesaretini takdir ediyor, tüm şehitlerimizin ruhuna saygı duyuyor ve onların anısını onurlandırıyor. Savaşta kahramanca savaşan tüm şehitlerimizin, savaşta kahramanca savaşan, işgalden kurtarılan topraklarda Azerbaycan bayrağını dalgalandırdığı, ülkemizin toprak bütünlüğü için canlarını feda ettiklerinden dolayı Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasının 109. Maddesinin 32. Paragrafı rehberliğinde şu kararı veriyorum: 1. Her yıl 27 Eylül'ü Azerbaycan'da Anma Günü olarak kutlanmasını, 2. Azerbaycan'da her yıl 10 Kasım Zafer Bayramı olarak kutlansın."