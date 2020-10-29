Karabağ - Villarreal maçı hangi kanalda? Karabağ - Villarreal maçı saat kaçta?

Karabağ - Villarreal, UEFA Avrupa Ligi maçı 29 10 2020 günü CBC Sport, Bein Sports beIN Connect, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:55. Karşılaşmayı izleyebileceğiniz platform ve kanal bilgilerini aşağıda görebilirsiniz.

Bir diğer heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi Maçı ise Karabağ - Villarreal maçı. Peki,Karabağ - Villarreal maçı hangi kanalda? Karabağ - Villarreal maç saat kaçta?

KARADAĞ - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

Maç, Bein Sports beIN Connect Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Karabağ-Villarreal Maçı 29 Ekim Perşembe günü oynanacak. Karabağ-Villarreal Maçı 20:55'de başlayacak. Karabağ ile Villarreal arasındaki UEFA Avrupa LigiMaçı Tevfik Behramov Stadyumu, Bakü'da oynanacak.