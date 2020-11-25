Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Karabağ - Sivasspor hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlenecek mi?
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Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Karabağ - Sivasspor hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlenecek mi?

25.11.2020 14:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:03
Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta? Karabağ - Sivasspor hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı şifresiz canlı şifresiz izlenecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Karabağ - Sivasspor maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda? Karabağ - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Karabağ-Sivassporile karşı karşıya gelecek. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Karabağ - Sivasspor maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karabağ-Sivasspor Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karabağ-Sivasspor Maçı 20:55'de başlayacak.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karabağ-Sivasspor Maçı Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

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