Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

04.11.2020 20:02 | Son Güncelleme: 04.11.2020 20:40

- Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü sınavı için bugün öğlen özel uçakla Sivas'a geldi. Azerbaycan ekibi Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Gurban Gurbanov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 buçuk saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Azerbaycan ekibi idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.

Sivasspor ile Azerbaycan UEFA Avrupa Ligi I Grubu üçüncü maçında yarın TSİ 20.55'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Karabağ, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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