Karabağ - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
26.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 20:07
Karabağ ile Sivasspor arasındaki UEFA Avrupa Ligi Maçı Tevfik Behramov Stadyumu, Bakü'da oynanacak. Peki, Karabağ - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve koronavirüs önlemleri kapsamında oynanacak Karabağ - Sivasspor maçı hangi gün, saat kaçta? Karabağ - Sivasspor maçı hangi kanalda?
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Karabağ-Sivasspor Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karabağ-Sivasspor Maçı 20:55'de başlayacak.
KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bein Sports 1 Digiturk 77, Kablo TV 232, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.