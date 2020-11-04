Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı

04.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:44

- Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'a geldi.

- Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'a geldi. Karabağ, havalimanında izcilik kulübü bando takımı tarafından 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı.

Karabağ futbol takımı özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na ulaştı. Havalimanı çıkışında 'Spor Sivas' projesi kapsamında yer alan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü izcilik kulübü öğrencileri Karabağ takımını marşlarla karşıladı. Çırpınırdı Karadeniz türküsü ve Mehter Marşı ile karşılanan Karabağ takımına İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri iki ülkenin bayrağını ve Kuran-ı Kerim takdim etti. Ardından iki ülkenin marşı okundu.

Kafiledekiler, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı
Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

İlgili Haberler

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısıyla karşılandı
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Sivas'ta "Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla karşılandı
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Karabağ'a Sivas'ta bandolu karşılama
Sivas'ta yılın 12 ayı kayak yapılabiliyor!
Sivas'ta yılın 12 ayı kayak yapılabiliyor!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Osman Durmuş Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Yonca Evcimik İkbal Gürpınar
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabağ, Sivas'ta 'Çırpırdı Karadeniz' türküsüyle karşılandı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 14:07:01. #1.15#
title