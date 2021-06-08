Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek
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Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek

Karabağ Savaşı'nda gazi olan 6 Azerbaycanlı asker Türkiye'de tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Karabağ'daki savaşta gazi olan 6 Azerbaycanlı asker, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Karabağ'daki savaşta gazi olan 6 Azerbaycanlı asker, tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözmek için Azerbaycan devletince kurulan Yaşat Fonundan yapılan açıklamada, Azerbaycanlı doktorların görüşleri dikkate alınarak 6 gazinin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin Türkiye'de devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Yaşat Fonunun, ihtiyaç duyulduğu takdirde bundan sonra da ağır yaralı gazilerin yurt dışına tedaviye gönderilmesini sağlayacağı kaydedildi.

Yaşat Fonu, daha önce de 100 gaziyi tedavi için Türkiye'ye göndermişti. Gazilerden 37'si tedavilerinin ardından Azerbaycan'a dönmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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