Karabağ  gazileri Meclis'e ziyaret

Karabağ Savaşı gazileri Tbmm'de

AZERBAYCAN'ın, Ermenistan'ın 1990'lı yıllarda 3 yılda işgal ettiği toprakları 44 günde kurtardığı 2'nci Karabağ Savaşı'nda gazi olanlar, Tbmm'yi ziyaret etti.

Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Emin Hasanlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve beraberindeki 2'nci Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerler, Tbmm'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TBMM Genel Kurulu ile 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sırasında bombalanan yerleri inceledi.

Azerbaycan Askeri Dernekler Başkanı Hasanlı, Türkiye'nin yanlarında bulunmasının kendilerine güç verdiğini vurguladı.