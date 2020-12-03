Karabağ - M.Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Karabağ - M.Tel Aviv Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Karabağ - M.Tel Aviv maçıdır. Peki Karabağ - M.Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

KARABAĞ - M. TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karabağ - M.Tel Aviv maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

KARABAĞ - M. TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karabağ - M.Tel Aviv maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacak.

KARABAĞ - M. TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tevfik Behramov Stadyumu, Bakü'da oynanacak.