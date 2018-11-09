'Karabağ Kardeşlik Parkı ve Hocalı Soykırımı Anıtı" Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye-Azerbaycan arasındaki kardeşliği temsilen yaptırılan "Karabağ Kardeşlik Parkı" açıldı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Yenice Mahallesi'nde 106 bin metrekarelik alanda yaptırılan parkta, Hocalı'da katledilen 613 Azerbaycan vatandaşını temsilen "Hocalı Soykırımı Anıtı" ile çocuk oyun grubu, kuş evleri, çeşmeler ve kameriyeler yer alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, parkın iki kardeş ülke arasındaki bağı ve tarihi şuuru daha da güçlendireceğini söyledi.

Tarihi şuurun çok önemli olduğuna dikkati çeken Çiftçi, şöyle konuştu:

"Şanlıurfa ile Azerbaycan arasında tarihi yakınlık var aslında. Eserleri bizde bulunan gerek Akkoyunlular gerekse Karakoyunlular Azerbaycan'da medeniyetin kurulmasında rol almışlardır. Bu medeniyetler, Şanlıurfa'nın tarihine ve mimarisine imza atan medeniyetlerdir. Bu tarihi benzerlik iki kentimizi ve iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor. Karabağ'da büyük acılar yaşandı. Hocalı soykırımı hafızalarımızda yer alıyor. Bu konuyu bildiğimiz için peygamberler şehrinde yaşayan gençlerimizde bir farkındalık, uyarıcılık oluşması için Hocalı Soykırımı Anıtı'nı ve Karabağ Kardeşlik Parkı'nı açtık. İnanıyorum bu anıt ve park, gençlerimizin düşünmelerine ve tarihimizin farkına varmalarına vesile olacak. Burada emeği geçenlere sonsuz teşekkürler sunuyorum."

"Bu park hem dosta hem de düşmana bir mesajdır"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva ise Karabağ Kardeşlik Parkı sayesinde Şanlıurfa ile Azerbaycan kardeşliğinin daha da pekişeceğini belirtti.

Parkın çok önemli mesajlar içerdiğini anlatan Paşayeva, şunları kaydetti:

"Bu park hem dosta hem de düşmana bir mesajdır. Tarihi hafıza çok önemlidir. Çünkü orada sizin kardeşleriniz, bizim kardeşlerimiz acımasızca o zulümleri gördüklerinde 'insan hakları diyenler, demokrasi diyenler, o batılı güçler ve Hristiyan devletler ve topluluklar hiç seslerini çıkarmadılar. Ermenistan'ın yaptıklarını hiç görmediler çünkü karşılarındaki bizdik. Bizler bunu görüyorduk. Ermenistan neden o kadar zulmü yapabildi çünkü onların arkasında o devletlerin güçleri vardı. Bizlere sadece kardeş Türkiye ve Pakistan destek oldu, Allah razı olsun. Onların dışında maalesef Müslüman dünyasında o yeterli desteği alamıyorduk.Tarih hafızamızda bize bir şeyler söylüyordu. Bugün buradaki parkın açılması dosta mesaj dedim. Dostlardan önce evlatlarımıza bir mesajdır. Bu mesajın adı bu parktır. Burada emeği geçenleri bir daha tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından parkın ve Hocalı Soykırımı Anıtı'nın açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Azerbaycan'dan davetliler ve vatandaşlar katıldı.