Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali
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Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da "Harıbülbül" müzik festivali

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 'Harıbülbül' müzik festivali
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "Harıbülbül" müzik festivali düzenlendi.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, "Harıbülbül" müzik festivali düzenlendi.

Festivalin açılışına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla ve Arzu Aliyeva'lar ile Azerbaycan'ın kültür ve sanat camiasından seçkin isimler katıldı.

Aliyev, etkinlikte yaptığı konuşmada, Azerbaycan tarihinde büyük önem taşıyan bugünü 30 yıldır dört gözle beklediklerini, 30 yıl vatan özlemi ile yaşadıklarını ve nihayet toprakları işgalden kurtardıklarını söyledi.

Uzun bir aradan sonra bu yıl ilki düzenlenen "Harıbülbül" festivalinin şehitlerin anısına adandığını belirten Aliyev, bugünü kahraman Azerbaycan askerleri ve halkına borçlu olduklarını vurguladı.

Aliyev, bu güzel geleneği yeniden canlandırdıklarını ve bundan sonra her yıl Şuşa'da "Harıbülbül" festivalinin yapılacağını, bugünkü festivalde Azerbaycan'da yaşayan farklı halkların temsilcilerinin sahneye çıkacağını bildirdi.

Festivalin Ramazan Bayramı arifesinde düzenlenmesinin tesadüf olmadığını söyleyen Aliyev, "Biz, dini, milli ve manevi köklerimizle bağlı bir milletiz. Aksi takdirde işgali asla sona erdiremezdik." dedi. Aliyev, yarın tarihi Yukarı Gövherağa Camisinde bayram namazı kılınacağını kaydetti.

"Karabağ şikestesi" isimli Azerbaycan muğam müziğinin seslendirilmesiyle başlayan festival, farklı müzik gruplarının gösterileri ile devam etti.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ülkenin "kültür başkenti" ilan ettiği Şuşa'da, işgalden önce her yıl ismini bölgede görülen bir çiçekten alan "Harıbülbül" müzik festivali düzenleniyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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