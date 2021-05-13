Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı kılındı.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da bayram namazı kılındı.

Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli'nin kıldırdığı namazda Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla sadece din adamları yer aldı.

Şuşa'da 29 yıl sonra kılınan ilk bayram namazı Azerbaycan'ın ulusal televizyonlarınca canlı yayınlandı.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım 2020'de işgalden kurtarmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
TBMM Başkanı Şentop'tan İsrail saldırılarına tepki: Bayramı zehir eden bir tablo
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ali Babacan Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Aleyna Tilki Jennifer Lopez
Spor Diego Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 29 yıl sonra ilk bayram namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:33:15. #1.14#

title