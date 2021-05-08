Karabağ'ın işgalden kurtuluşu dünyaya "Many Years Ago" şarkısıyla anlatılacak
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Karabağ'ın işgalden kurtuluşu dünyaya "Many Years Ago" şarkısıyla anlatılacak

Karabağ'ın işgalden kurtuluşu dünyaya 'Many Years Ago' şarkısıyla anlatılacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir'le ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, Dağlık Karabağ'a odaklandığı "Many Years Ago" adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.

Yemen, Filistin, Afrika ve Keşmir'le ile ilgili şarkılar yazan Turgay Evren, Dağlık Karabağ'a odaklandığı "Many Years Ago" adlı eserini, Twitter ve YouTube üzerinden dinleyicilerle buluşturdu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Evren, mazlum coğrafyaların hikayelerini dünyaya duyurmak adına bugüne kadar İngilizce olarak "The world is bigger than five", "Don't cry Jerusalem", "Erdoğan a tall man", "Kashmir is my name" ve "I am Kashmir" şarkılarını kaleme aldığını söyledi.

Azerbaycan'a bağlı Dağlık Karabağ'da yıllardır yaşanan dramları ilk olarak üniversite öğrencisiyken duyduğunu dile getiren Evren, "Biz o zamanlar Türkiye olarak Azerbaycan'a gerektiği kadar destek olabilecek durumda değildik. O dönemlerde gerçekten bu olayları duyup üzülmüştüm. Çünkü Ermeniler yaşlı, kadın, çocuk demeden çok büyük katliamlar gerçekleştirdi." dedi.

Evren, geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşananlardan dolayı Dağlık Karabağ konusunu tekrar kendi gündemine aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sanat alanında mutlaka kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Bildiğiniz üzere İsrail, Yahudi lobileri ekonomik olarak da güçlü oldukları için, kendilerini ifade etme noktasında sinemayı ve müziği çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Ben de Karabağ'ın başka ülkelerde de gündeme gelmesi için bir İngilizce şarkı kaleme aldım ve besteledim. Daha sonra Della Miles'la görüştük. O da projeye çok sıcak yaklaştı ve şarkının melodisinin onunla beraber geliştirdik."

Şarkıyı Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa şehrinin işgal edildiği tarihe atıfla 8 Mayıs'ta yayınladıklarını anlatan Turgay Evren, "Şarkıyla ilgili çok güzel yorumlar almaya başladık. Şarkının çok daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyoruz. Umarım kalplere dokunan bir çalışma olur. Aslında şarkıda dramın yanı sıra bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesinden dolayı önceki şarkılarımızla karşılaştırıldığında daha pozitif bir eser." ifadelerini kullandı.

Evren, şarkının Filistin gibi diğer mazlum coğrafyalara da ilham ve umut vermesi temennisinde bulunarak, "Umudu kaybetmemek en önemli şey. Bu anlamda onlar için de pozitif bir örnek olsun ve enerji yaysın diye kaleme aldığımız bir şarkı. Umarım vicdanlara dokunur ve Karabağ'ın hikayesini anlama noktasında şarkı insanlara ulaşır." diye konuştu.

ABD'li şarkıcı Della Miles'in seslendirdiği "Many Years Ago" adlı şarkının klibi, Azerbaycan Kültür Bakanlığının desteğiyle Haydar Aliyev Vakfı tarafından Şuşa'da verilecek bugünkü konser öncesi, katılımcılara sunulacak.

Şarkının, aranjesini ise Ali Tolga Demirtaş gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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