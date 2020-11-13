Karabağ'ı terk eden Ermeniler yerleşim yerlerini bir bir yakıyor

Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından bir bir yakılıyor.

Ermenistan'ın, yapılan anlaşma gereği Karabağ'da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından bir bir yakılıyor. Kelbecer?'de bir ev Ermeni askerleri tarafından ateşe verildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarması ve Ermenistan'ın teslim olmasının ardından 28 yıl önce Hankendi'ni işgal ile bölgeye yerleşen Ermeniler, kitleler halinde bölgeden kaçmaya başladı. Ermeniler kaçarken evlerini bir bir yakmaya başladığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.Kelbecer'de Ermenistan ordusu tarafında ateşe verilen ev drone ile görüntülendi. Ermeniler sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımda " Buraya dönüş yok. Evlerimizi yakıyoruz bize ait bir şey kalmasın istedik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı