Karabağ, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen ve bir kısmı basına açık olan antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Gurban Gurbanov yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan Azerbaycan ekibi, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Karabağ, antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile Karabağ, yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer