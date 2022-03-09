Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçler Azerbaycan askerlerine ateş açtı - Haberler

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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçler Azerbaycan askerlerine ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçler Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Karabağ'da, geçici olarak Rus unsurların kontrolündeki bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Karabağ'da, geçici olarak Rus unsurların kontrolündeki bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 Mart öğlen saatlerinden itibaren bugün sabah saatlerinde kadar Hocalı ve Goranboy illerindeki Azerbaycan mevzilerinin yasa dışı Ermeni güçlerce belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de Ermeni güçlerin provokasyonunu önlemek için karşılık verdiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun sivil yapıları hedef almadığı, sadece yasa dışı Ermeni güçlerin mevzilerine ateş açtığı belirtildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, Ermeni, Mart, Rus, Güncel, Haberler

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