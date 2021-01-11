Karabağ'da şehit düşen veya gazi olanların çocuklarına Sivas'ta eğitim imkanı
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Karabağ'da şehit düşen veya gazi olanların çocuklarına Sivas'ta eğitim imkanı

11.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:51
Karabağ'da şehit düşen veya gazi olanların çocuklarına Sivas'ta eğitim imkanı

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelede şehit düşen veya gazi olan Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) sınavsız ve puan şartı aranmadan eğitim imkanı sağlanacağı bildirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak için verdiği mücadelede şehit düşen veya gazi olan Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarına, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) sınavsız ve puan şartı aranmadan eğitim imkanı sağlanacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karabağ savaşında şehit veya gazi olan soydaşların çocuklarının sınavsız ve puan şartı aranmadan üniversitede eğitim almalarını sağlayacak önemli bir adım atıldı.

Bu kapsamda, Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) tarafından başlatılan kampanyaya destek veren SCÜ, Azerbaycan uyruklu 50 öğrencinin üniversitede eğitim almasını sağlayacak.

SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ilk adımın, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'la yapılacak müsabaka için kente gelen Karabağ futbol takımının kendisini ziyaret ettiklerinde atıldığını belirtti.

Ziyaret esnasında TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat'la neler yapılabileceğini konuştuklarını aktaran Yıldız, "Şükürler olsun ki Azerbaycan, Karabağ'da mutlak bir zafer kazanmış ve Karabağ azat olmuştur. Hüseyin Bey şehit ve gazi çocuklarına burs verilebileceğini söyledi. Biz de Karabağ savaşında şehit ve gazi olan kardeşlerimizin çocuklarına eğitim imkanı sağlayabileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Şu an üniversitede 1487 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim aldığını ve bunun 38'inin Azerbaycanlı olduğunu hatırlatan Yıldız, "Bu sayıyı artırmak istiyoruz. Üniversitemizde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı öğrencilerin TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ile irtibat kurmaları halinde kendilerine yardımcı olunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükfırat ise 50 öğrenciyi Sivas'a göndereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şehit ve gazi çocuklarını Türkiye'deki üniversitelerde okutmakla ilgili bir kampanya başlattık. Rektör Alim Bey, bu fikre çok samimi yaklaştı. Bu kampanya, ilerleyen zamanlarda birçok ili kapsayacak. Öğrenciler puansız girecekler ve öğrencilere yurt imkanı sağlanacak. Bir defaya mahsus olmak üzere uçak biletlerini ve onların okul ücretini de biz karşılayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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