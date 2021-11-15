Karabağ'da Ermenilerin döşediği mayına basan 1 sivil hayatını kaybetti

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Karabağ'ın Ağdam kentinde 1 sivilin dana önceden Ermenilerin yerleştirdiği mayına basması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ağdam kentinin işgalden kurtarılan Tağıbeyli köyünde 1 sivilin Ermenilerin yerleştirdiği mayına basması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada patlamanın 41 yaşındaki Zaur Ağayev tarım faaliyetleriyle uğraşırken meydana geldiği ve patlamanın şiddetiyle Ağayev'in olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi. Azerbaycanlı yetkililer, yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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